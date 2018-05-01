أكور للفنادق تستحوذ على فنادق ومنتجعات موڤنبيك مقابل 482 مليون يورو

القاهرة - مصراوي:

وقعت شركة أكور للفنادق اليوم الثلاثاء، اتفاقية للاستحواذ على فنادق ومنتجعات موفنبيك مقابل 560 مليون فرنك سويسري (482 مليون يورو).

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنها وقعت مع شركتي موڤنبيك القابضة والمملكة القابضة للاستحواذ على المنتجعات والفنادق التي تمتلكها موفينبيك في العالم.

والمملكة القابضة هي إحدى الشركات التابعة للملياردير السعودي الوليد بن طلال، وتمتلك حصة في شركة موفنبيك.

وتعمل شركة فنادق ومنتجعات موڤنبيك، التي تأسست عام 1973 بسويسرا، في 27 دولة من خلال 84 فندقا بها أكثر من 20 ألف غرفة، وتواجد قوي في أوروبا والشرق الأوسط على نحو خاص.

وتخطط فنادق ومنتجعات موڤنبيك لافتتاح 42 فندقا إضافيا بحلول عام 2021، ولتوسعات ملموسة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ودول المحيط الهادي، بحسب البيان.

وقال سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور للفنادق، "باستحواذنا على موڤنبيك سنكون قمنا بترسيخ ريادتنا في السوق الأوروبية وتوطيد نمونا بشكل أكبر والإسراع بهذا النمو في الأسواق الناشئة ولا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي".

وأضاف "ستخضع هذه الصفقة للاعتماد والموافقات التنظيمية وسيتم اكتمالها خلال النصف الثاني من عام 2018".

وتعتبر شركة أكور إحدى الشركات الرائدة فى مجال إدارة الفنادق والتطوير الرقمي حيث تقدم خدماتها فى أكثر من ٤٢٠٠ فندق ومنتجع ووحدة سكنية، ‏بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف ‏من أرقى البيوت حول العالم، حيث تعمل في أكثر من 95 دولة.