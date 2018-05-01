تعرف على شروط وعائد حسابات توفير "الشباب" في 5 بنوك

كتبت- منال المصري:

بدأت البنوك، تخصيص حسابات توفير للشباب، بفائدة مرتفعة عن الحسابات التقليدية، من أجل جذب هذه الشريحة للتعامل مع الجهاز المصرفي في سن مبكرة.

وتختلف شروط فتح الحساب من بنك لأخر، من حيث الحد الأدنى لفتح الحساب ونسبة الفائدة والحد الأدنى والأقصى لسن الشاب.

ويعرض مصراوي في هذا التقرير تفاصيل حسابات التوفير في 5 بنوك وأسعار الفائدة عليها.

1- بنك HSBC:

يقدم البنك حساب التوفير للشباب من سن 18 إلى 22 سنة، بإجراءات مبسطة ومصاريف إدارية مخفضة.

لايشترط البنك وصاية أحد الوالدين لفتح الحساب، ويكتفي بتقديم الشاب صورة من الرقم القومي.

الحد الأدنى لفتح الحساب صفر، ويمنح فيزا كارد مجانا.

وتتراوح الفائدة على الحساب بين 11.25% سنويا، على الرصيد الذي يقل عن 10 آلاف جنيه.

وتنخفض الفائدة إلى 4.50% على الرصيد الذي يتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

وترتفع الفائدة إلى 7.75% على حساب الرصيد الذي يبدأ من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

وتزيد الفائدة إلى 9.25% على حساب الرصيد الذي يبدأ من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

وتقفز الفائدة إلى 11.25% على حساب التوفير أعلى من مليون جنيه.

2- بنك الإسكندرية:

يقدم البنك حسابا للشباب تحت اسم youth"" من سن مبكرة يبدأ من 16 عاما إلى 25 عاما كحد أقصى دون مصاريف.

وبعد تجاوز الشاب سن 25 عاما يتم تحويله إلى حساب التوفير العادي.

يشترط البنك وصاية أحد الوالدين إذا كان سن الشاب يتراوح بين 16 و20 عاما، أما إذا زاد سن الشاب على 20 عاما فيستطيع فتح الحساب دون وصاية الوالد.

الحد الأدنى لفتح الحساب 250 جنيها.

وتصل الفائدة على الحساب 13% سنويا يصرف عائدها شهريا بشرط ألايتجاوز الحد الأقصى لرصيد الحساب عن 20 ألف جنيه.

وتنخفض الفائدة إلى 10% سنويا يصرف عائدها شهريا في حال زيادة الرصيد عن 20 ألف جنيه.

ويعطي الحساب بعض المزايا للشباب مثل الحصول على رحلات مجانية من أوبر لخدمات نقل الأفراد، والتمتع بخدمة الإنترنت مجانا، وخصم 15% على رحلات السفر المقدمة من إحدى الشركات المتعاقد معها، وحصول العميل على محفظة الموبايل الذكية لسداد الفواتير إلكتراونيا وإصدار بطاقة ائتمانية لماستر كارد مجانا.

ويتمتع العميل بمجموعة من المزايا الأخرى في حال وصول الحساب إلى 5 آلاف جنيه تتمثل في تقديم وجبة مجانية من كوك دور وكوبونات شهرية ورحلة مجانية من كريم لخدمات النقل بحد أقصى 20 جنيها.

3- بنك كريدي أجريكول:

يقدم البنك حساب التوفير للشباب في سن من 18 عاما إلى 26 عاما، بدون حد أدنى لفتح الحساب، وبعد تجاوز العميل سن الـ 26 عاما يتم تحويله إلى حساب التوفير العادي.

ويشترط البنك وصاية أحد الوالدين لفتح الحساب، إذا كان سن الشاب أقل من 21 سنة، أما إذا زاد سنه على 21 سنة فيمنه فتح الحساب بدون وصاية، باستخدام بطاقة الرقم القومي.

يمنح البنك فائدة 10% سنويا على حساب توفير الشاب بشرط ألا يتجاوز رصيد الحساب 50 ألف جنيه.

وتنخفض الفائدة إلى 4.25% في حالة زيادة رصيد الحساب على 50 ألف جنيه.

ويمنح البنك بعض مزيا للحساب مثل توفير بطاقة ائتمانية مجانا ومحفظة موبايل، وبعض المزايا الأخرى.

4- بنك مصر إيران:

يطرح البنك حساب توفير للشباب من سن 16 عاما إلى 21 عاما، بدون مصاريف إدارية.

لايشترط البنك وصاية الوالدين، تشجيعا للشباب على فتح حسابات والتعامل مع الجهاز المصرفي من سن مبكرة.

تبلغ الفائدة 14% سنويا يصرف عائدها كل 3 أشهر.

بعد تجاوز الشاب 21 عاما يتم تحويله للحساب العادي بالبنك.

لا يطلب البنك مبلغا محددا لفتح الحساب، ويمكن فتحه بمبالغ صغيرة أقل من 100 جنيه.

5- البنك الأهلي المصري:

يقدم البنك حساب توفير تحت اسم "المستثمر الصغير" ويبدأ من سن 16 حتى 46 سنة.

الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه ويتم احتساب العائد شهريا.

وتصل الفائدة على الحساب إلى 11.25% على الرصيد الذي لا يتجاوز 30 ألف جنيه.

وتنخفض الفائدة إلى 10.75% في حالة زيادة الرصيد عن 30 ألف جنيه.

كما يتيح البنك فائدة مرتفعة للموظفين في البنك وأبنائهم بعائد 12.75%.

وتبلغ مصاريف فتح الحساب 10 جنيهات.

ويتيح البنك بعض المزايا على الحساب مثل التأمين المجاني على الحياة، وإصدار محفظة فون كاش معفاة من مصاريف الإصدار.