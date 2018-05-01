غرفة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع "بافوس" القبرصية غدا

كتبت - منار الرخ:

تستقبل غرفة القاهرة التجارية برئاسة إبراهيم العربي، غدا الأربعاء، وفدا تجاريا واستثماريا من غرفة بافوس القبرصية لبحث سبل جديدة من أجل زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وتنظم الغرفة ملتقى أعمال بين الجانبين لعقد لقاءات ثنائية، ومن المنتظر توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفتين، بحسب بيان من غرفة القاهرة اليوم الثلاثاء.

وتشمل مجالات الوفد القبرصي العقارات، والإنشاءات والمقاولات، والمواد الغذائية، ومستلزمات السوبر ماركت، والتكييف والتدفئة المركزية، وحمامات السباحة ومستلزماتها.

كما تتضمن هذه المجالات مستلزمات النوادي الصحية، والاستشارات القانونية، والسيارات، والتجزئة، والبنية التحتية، والتوزيع، والخدمات اللوجيستية، والرعاية الصحية، والخدمات الطبية، والأدوية.