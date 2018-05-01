البترول تبحث مع تويوتا اليابانية الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات

كتب - مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول مع وفد من شركة تويوتا تسوشو اليابانية برئاسة يوشيهيرو إنوي المدير العام لمشروعات الطاقة والبنية الأساسية، الفرص الاستثمارية المتاحة لزيادة استثمارات الشركة في مصر في مجال التكرير والبتروكيماويات.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، تم خلال اللقاء استعراض موقف المشروع المتكامل للتكرير والبتروكيماويات الجاري دراسة تنفيذه، والمؤشرات الاقتصادية وخامات التغذية للوصول إلى دراسة الجدوى الاقتصادية النهائية لهذا المشروع، حيث تم الاتفاق على إجراء المزيد من الدراسات الخاصة بالمشروع.

ومن المنتظر أن تشارك الشركة في مشروع المجمع المقرر تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس، بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وهيئة البترول.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية مشاركة الشركة في مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمعمل تكرير أسيوط والذي يتم الإعداد لتنفيذه حاليا باستثمارات حوالي 1.9 مليار دولار.

وتم خلال اللقاء بحث الموقف التنفيذي للاتفاقية التي تم توقيعها في منتصف أبريل الماضي بين كل من شركتي القابضة للغازات الطبيعية وجنوب، وشركة تويوتا اليابانية لشراء وتملك جهاز حفر بحري جديد للعمل بالمياه العميقة والبالغ استثماراته 600 مليون دولار.

وتنص الاتفاقية على أن يتم تنفيذ مشروع الحفر على ثلاثة مراحل تبدأ بمرحلة الدراسة المبدئية وتليها مرحلة تطوير المشروع ويتم فيهما إعداد الدراسات المبدئية والتفصيلية للجدوى الاقتصادية للمشروع، على أن يتم البدء فى التنفيذ بعد ذلك كمرحلة ثالثة.

كما استعرض اللقاء برنامج عمل الحفارين القاهر "1"، والقاهر "2" والتي تشترك تويوتا مع إيجاس في ملكيتهما، وسبل تحقيق التشغيل الاقتصادي لهما سواء داخل مصر أو خارجها.

ووقعت الشركة، ضمن تحالف يضم إنجي الفرنسية وأوراسكوم كونشتراكشون، اتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في شهر مارس الماضي، لإنشاء مزرعة رياح بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس بطاقة 250 ميجاوات وباستثمارات حوالي 400 مليون دولار.