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    البنك الزراعي يستقبل 255 ألف طن من القمح بقيمة تتجاوز مليار جنيه

    10:34 ص الثلاثاء 01 مايو 2018
    البنك الزراعي يستقبل 255 ألف طن من القمح بقيمة تتجاوز مليار جنيه

    كتبت- منال المصري:

    استقبل البنك الزراعي المصري، نحو 255 ألف طن من القمح المحلي موسم 2018، بقيمة إجمالية تزيد عن مليار جنيه، وفقا لما أعلنه السيد القصير رئيس البنك.

    وقال البنك، في بيان اليوم الثلاثاء، إن محافظات البحيرة والمنيا والشرقية تصدرت قائمة توريد القمح المحلي بكميات 46 ألف طن، و38.4 ألف طن، و30.6 ألف طن على التوالي.

    وبدأ موسم توريد القمح المحلي في منتصف الشهر الماضي ويستمر حتى منتصف يوليو.

    وعن خطة البنك الزراعي، للعمل في ظل الظروف المناخية المستجدة، أكد رئيس البنك "الجاهزية التامة بجميع القطاعات والشون بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على المحصول وحمايته من أي ظروف مناخية مستجدة بتوفير المشمعات والعروق والطبالي الخشبية ووسائل الحماية".

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