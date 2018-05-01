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قرية البضائع بمطار القاهرة تتسلم 390 كجم من ذهب منجم السكرى

08:48 ص الثلاثاء 01 مايو 2018
قرية البضائع بمطار القاهرة تتسلم 390 كجم من ذهب منجم السكرى

القاهرة - (أ ش أ):

تسلمت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى اليوم 390 كيلوجرامًا من خام الذهب المستخرج من منجم السكرى قادمة من مرسى علم تمهيدا لشحنها إلى كندا خلال الساعات القادمة لتنقيتها هناك.

وقالت مصادر بالقرية ، إن الشحنة وصلت على طائرة خاصة تابعة لشركة " ألكان إير" من مرسى علم داخل ٢٤ طردا ، وتم تفريغ شحنة الذهب و نقلها إلى سيارة مصفحة تابعة لإحدي شركات الحراسة ، ووضعها قرب أحد منافذ الشحن وسط حراسة أمنية مشددة ، لحين إنهاء إجراءات الشحن - خلال ساعات - إلي كندا لتنقيتها ، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

يذكر أنه وفقا للإجراءات القانونية لا يسمح بشحن خام الذهب لتنقيته بالخارج إلا بعد الحصول علي موافقة كل من مصلحة الموازين وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول .

هذا المحتوى من

Asha
مطار القاهرة منجم السكرى الذهب شركة ألكان إير مرسى علم وزارة البترول
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