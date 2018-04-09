مصر والكويت توقعان اتفاقية لاستكمال تمويل محطات تحلية المياه في سيناء

كتبت- منال المصري:

وقعت مصر والكويت، اليوم الإثنين، اتفاقا ثائيا لاستكمال تمويل مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وذلك علي هامش اجتماع الصناديق العربية المنعقد بالبحر الميت في الأردن.

ووقع الاتفاق كل من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد الوهاب البدر، مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث تتضمن الاتفاق زيادة في قدرة المحطات لتكون 20 ألف م3/يوم لمحطة أبو زنيمة و15 ألف م3/يوم لمحطتي دهب ونويبع و10 آلاف م3/يوم لمحطة رأس سدر.

وقالت الوزيرة إن هذا الاتفاق يأتي ضمن خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء

وأضافت أن هذه الاتفاقية تعد استكمالا للاتفاقيات التي سبق أن وقعتها الحكومة المصرية مع مع الصندوق الكويتي فيما يتعلق بمشروعات تنمية سيناء.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع محطات تحلية المياه، يستهدف في الأساس تحسين مستوى المعيشة للسكان في محافظة جنوب سيناء، من خلال تلبية الطلب على مياه الشرب بإنشاء مصادر لتوفير كميات كافية ودائمة عبر تحلية المياه من البحر وتوصيلها للمستهلكين في المحافظة.