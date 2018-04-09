تقرير: 23% زيادة في صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال فبراير

كتبت- إيمان منصور:

قالت بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، اليوم الإثنين، إن صادرات القطاع ارتفعت بنحو 23% خلال فبراير الماضي، مسجلة 131 مليون دولار مقابل 106 ملايين دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري للمجلس، الذي حصل مصراوي عليه، استحوذت الدول الأفريقية على أعلى نسبة زيادة في استيراد الملابس الجاهزة المصرية بارتفاع 139%، في فبراير عن نفس الشهر من العام الماضي لتسجل 287 ألف دولار مقابل 120 ألف دولار.

وجاءت الدول العربية في المركز الثاني بزيادة 39% لتصل إلى 10 ملايين دولار مقابل 7 ملايين دولار في فبراير 2017، والاتحاد الأوروبي في المركز الثالث بزيادة 10% مسجلا 40 مليون دولار مقابل 37 مليون دولار.

* أكبر 10 دول استيرادا للملابس من مصر في أول شهرين من 2018

وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي صادرات القطاع خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 23% لتسجل 259 مليون دولار مقابل 210 مليون دولار خلال نفس الشهرين من عام 2017.

وكانت الولايات المتحدة صاحبة النصيب الأكبر من صادرات القطاع خلال أول شهرين من العام الجاري، بقيمة بلغت 124 مليون دولار بنسبة زيادة 16% عن نفس الفترة من 2017، ثم تركيا بقيمة 25 مليون دولار بنسبة زيادة 31%، وإسبانيا بقيمة 21 مليون دولار بنسبة زيادة 9%.

كما سجلت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلى بريطانيا وشمال أيرلندا خلال شهري يناير وفبراير 19 مليون دولار بنسبة زيادة 26%، وإيطاليا بقيمة 13 مليون دولار بزيادة 27%، وألمانيا بقيمة 12 مليون دولار بزيادة 34%.

ووصلت صادرات القطاع إلى السعودية خلال أول شهرين من العام الجاري 11 مليون دولار بنسبة زيادة 84% عن نفس الفترة من 2017، ثم فرنسا بقيمة 10 ملايين دولار بنسبة زيادة 62%، وبلجيكا بقيمة 4 ملايين دولار بنسبة زيادة 53%، وهولندا بقيمة 2.9 مليون دولار بتراجع 3%.

* أكبر 10 شركات مصدرة للملابس الجاهزة في مصر

وضمت قائمة أبرز الشركات المصدرة في هذا القطاع، كلا من شركة لوتس للملابس الجاهزة، تلتها الشركة السويسرية، ثم شركة إليكس أباريلز، ثم أوراجلو إيجيبت.

وجاءت شركة جيد تكستايل إيجيبت في المركز الخامس من ضمن أكبر 10 شركات مصدرة، ثم شركة جيزة للغزل والنسيج، وسي أر إس دنيم جارمنتس إيجيبت، ثم تي أند سي.

وفي المركز التاسع جاءت شركة مان موهان سيناه، ثم دايس للملابس الجاهزة في المركز العاشر.