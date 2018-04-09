صندوق الثروة السيادي الليبي يقيم دعوى قضائية ضد "جيه.بي مورجان"

القاهرة - وكالات:

قال متحدث باسم المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الإثنين، إن صندوق الثروة السيادي أقام دعوى قضائية ضد بنك جيه.بي مورجان تشيس بمحكمة في لندن، بحسب وكالة رويترز.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل القضية، وامتنعت متحدثة باسم جيه.بي مورجان عن التعليق، وفقا للوكالة.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار أقامت من قبل دعاوى قضائية ضد بنكي استثمار آخرين في محاكم لندن تتعلق بتعاملات جرى تنفيذها إبان حكم معمر القذافي.

وفي عام 2016، خسر الصندوق معركته القانونية ضد جولدمان ساكس بعد محاكمة استمرت سبعة أسابيع تتعلق بتسع صفقات في مشتقات أسهم.

لكن في مايو من عام 2017، وافق سوسيتيه جنرال على سداد نحو مليار يورو (1.2 مليار دولار) لتسوية نزاع استمر طويلا.