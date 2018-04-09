الليمون يسجل 12 جنيها.. أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

كتبت- منار الرخ:

ارتفعت أسعار الليمون في سوق العبور إلى 12 جنيها للكيلو، اليوم الإثنين، مع زيادة الإقبال على شرائه بسبب عيد شم النسيم الذي يتناول فيه المصريون الفسيخ والرنجة، بحسب ما قاله يحيى السني، رئيس شعبة الخضروات في اتحاد الغرف التجارية.

وقال سعد علي عبد اللاه، تاجر خضروات في سوق العبور، إن سعر الطماطم يتراوح اليوم، بين 3 و3.5 جنيه، والفاصوليا بين 6 و7 جنيهات.

وأضاف سعد أن "حزمة" البصل الأخضر تتراوح بين 3 و4 جنيهات، والجرجير بجنيهين، والخس بين 4 و5 جنيهات.

وسجل سعر الجزر جنيهين، والباذنجان البلدي 1.75 جنيه، والبصل الأحمر 2.60 جنيه، والبصل الأبيض 1.70 جنيه، والبطاطس 2.75 جنيه.