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تقرير: أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأكثر من المتوقع خلال مارس

01:06 م الإثنين 09 أبريل 2018
تقرير: أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأكثر من المتوقع خلال مارس

المنازل في بريطانيا

القاهرة - وكالات:

أظهرت بيانات نشرتها شركة هاليفاكس للإقراض العقاري، اليوم الإثنين، ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأكثر من المتوقع في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018، حيث بلغت نسبة الارتفاع 2.7%، بحسب وكالة رويترز.

وقالت هاليفاكس إن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.5% في مارس مقارنة مع فبراير في أسرع وتيرة نمو شهري منذ أغسطس من العام الماضي، وفقا للوكالة.

أسعار المنازل بريطانيا شركة هاليفاكس

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