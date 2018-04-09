تقرير: أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأكثر من المتوقع خلال مارس

القاهرة - وكالات:

أظهرت بيانات نشرتها شركة هاليفاكس للإقراض العقاري، اليوم الإثنين، ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأكثر من المتوقع في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018، حيث بلغت نسبة الارتفاع 2.7%، بحسب وكالة رويترز.

وقالت هاليفاكس إن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.5% في مارس مقارنة مع فبراير في أسرع وتيرة نمو شهري منذ أغسطس من العام الماضي، وفقا للوكالة.