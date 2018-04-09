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وزير النفط الإيراني: سنتوقف عن استيراد البنزين اعتبارا من سبتمبر

01:04 م الإثنين 09 أبريل 2018
وزير النفط الإيراني: سنتوقف عن استيراد البنزين اعتبارا من سبتمبر

وزير النفط الإيراني

القاهرة - وكالات:

نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله اليوم الإثنين، إن بلاده ستتوقف عن استيراد البنزين اعتبارا من سبتمبر المقبل مع سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقال الوزير إن إنتاج البنزين ارتفع بمقدار 15 مليون لتر يوميا في العام الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن إيران ستنتج 12 مليون لتر إضافية يوميا خلال الأشهر الأربعة المقبلة فيما ستضاف كمية موازية بنهاية العام الإيراني في مارس المقبل.

وأردف قائلا "لن نستورد البنزين في النصف الثاني من العام".

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