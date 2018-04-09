الصين: يجب لوم أمريكا على الخلاف التجاري والتفاوض مستحيل حاليا

القاهرة - وكالات:

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة هي التي يجب إلقاء اللوم عليها في الخلاف التجاري بين البلدين، وإن من المستحيل إجراء مفاوضات في الظروف الراهنة، بحسب وكالة رويترز.

وأدلى المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ بهذه التصريحات في إفادة صحفية روتينية، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة أثارت مخاوف المجتمع الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال على تويتر أمس الأحد، إن الصين ستزيل حواجزها التجارية وإن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق بخصوص حقوق الملكية الفكرية، بحسب الوكالة.

ووجه ترامب وجه يوم الخميس مسؤولين تجاريين أمريكيين بالنظر في فرض رسوم على واردات صينية إضافية قيمتها 100 مليار دولار، وهو ما أذكى مخاوف من نشوب حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة الصيني، اليوم الإثنين، خلال منتدى بواو الآسيوي في إقليم هاينان جنوب البلاد، إن بلاده لا ترغب في خوض حرب تجارية لكنها لا تخشاها، وفقا لوكالة رويترز.

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