الدولار يواصل مكاسبه عالميا وسط قلق من حرب تجارية بين أمريكا والصين

القاهرة - وكالات:

ارتفع الدولار اليوم الإثنين مواصلا موجة مكاسب مستمرة منذ أسبوعين، في الوقت الذي يشير فيه ارتفاع أسواق الأسهم إلى عودة شهية المخاطرة، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

كما كان من شأن تقرير نشر في وسائل الأعلام، ذكر أن الصين تقيم الأثر المحتمل لخفض تدريجي لليوان كأداة في الخلاف التجاري المتنامي أن قاد العملة الأمريكية إلى الصعود.

وزاد الدولار 0.1% مقابل سلة عملات، وارتفع بنحو 0.2% مقابل الين الياباني.

وشجعت المخاوف من تصاعد النزاع التجاري المستثمرين على خفض مراهناتهم على تراجع الدولار، والتي كانت قد بلغت مستوى قياسيا، إذ تظهر أحدث بيانات أن صافي مراكز البيع المراهنة على تراجع الدولار انخفضت للأسبوع الثاني.

وقال خبراء لدى يو.بي.إس، إن الحرب التجارية ستلحق أضرارا بالصادرات الآسيوية وستدفع تدفقات للخروج من أسواق الأسهم التي تغلب عليها شركات التصدير مثل سنغافورة وماليزيا وتايوان.

وبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى في شهر عند 90.597 قبل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة لكنه فقد في وقت لاحق بعضا من قوة الدفع متأثرا بمخاوف النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبيانات الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال.

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