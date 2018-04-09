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بلومبرج: الصين تبحث خفض اليوان ضمن الخلاف التجاري مع أمريكا

12:03 م الإثنين 09 أبريل 2018
بلومبرج: الصين تبحث خفض اليوان ضمن الخلاف التجاري مع أمريكا

البنك المركزي الصيني

القاهرة- مصراوي:

ذكرت شبكة بلومبرج اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر مطلعة أن الصين تبحث الأثر المحتمل للخفض التدريجي لقيمة اليوان كأداة تحرك في الخلاف التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت الشبكة عن المصادر قولها إن مسؤولين صينيين كبار يبحثون تحليلين مطولين لأثر خفض قيمة اليوان أعدتهما الحكومة، لكن تحليل الأمر وبحثه لا يعني أن المسؤولين سينفذون خفضا في قيمة العملة بالفعل إذ أنه إجراء يحتاج إلى موافقة القيادات العليا في البلاد، وفقا لرويترز.

الصين اليوان الخلاف التجاري الولايات المتحدة

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