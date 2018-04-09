أسبوع حاسم لمصير الفائدة على الشهادات والودائع في بنكي الأهلي ومصر

كتبت- منال المصري:

تجتمع بنوك الأهلي المصري، والقاهرة، ومصر، الأسبوع الجاري، لبحث مصير الفائدة على الودائع والشهادات ذات العائد 17% و15%، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، وذلك حسب مسؤولين في البنوك الثلاثة.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% يوم الخميس قبل الماضي، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.

ويصدر بنكا الأهلي ومصر فقط، شهادة الـ 17% والتي تبلغ مدتها عام واحد ويصرف عائدها كل 3 أشهر، كما يصدران أيضا شهادة الـ 15%، والتي يبلغ أجلها 3 سنوات ويصرف عائدها شهريا.

كما يطرح بنك الاستثمار القومي عبر فروع البنك الأهلي المصري شهادة بفائدة 17.25% لمدة عام ويصرف عائدها شهريا، وشهادة بفائدة 15.25% لمدة 3 سنوات ويصرف عائدها كل 3 أشهر.

ويطرح أيضا بنك القاهرة شهادة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 15%.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم "الأليكو" ستجتمع غدا لبحث مصير الفائدة على الشهادتين ذات الفائدة 17% و15%، والودائع.

وكان البنك الأهلي أجل قرار خفض الفائدة في اجتماع اللجنة الأربعاء الماضى بهدف إجراء المزيد من الدراسة لتحركات الأسعار في السوق وحجم تكلفة الأموال بالبنك، بحسب أبو الفتوح.

وقرر البنك الأهلي خفض الفائدة 0.5% على حسابات التوفير فقط يوم الأحد قبل الماضي في أول يوم عمل بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

ومن المقرر أن يجتمع بنك مصر خلال الأسبوع الجاري لدراسة مصير الفائدة على الودائع وحساب التوفير والشهادات، بحسب مصدر مسؤول بالبنك.

وخفض بنك مصر الفائدة على الحساب الجاري لكبار العملاء 1% بداية من الأحد قبل الماضي.

ويؤثر قرار بنكا الأهلي ومصر على قرار جميع البنوك حول تسعير الفائدة على الشهادات بصفة خاصة أو باقي الأوعية الإدخارية بصفة عامة، بصفتهما أكبر بنكين في مصر ويستحوذان على النسبة الأكبر من السيولة والودائع.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك سيجتمع غدا لبحث قرار خفض الفائدة على جميع الأوعية من حسابات التوفير والودائع والشهادة ذات العائد 15%.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي بعد أن أجلت لجنة الأصول والخصوم بالبنك، الخميس الماضي، حسم مصير الفائدة إلى الثلاثاء.

وقررت 6 بنوك الأسبوع الماضي خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية مثل الودائع والشهادات وحسابات التوفير في استجابة لقرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وواصل بنكا الأهلي ومصر على مدار الأسبوع الماضي، طرح الشهادات مرتفعة العائد حيث رصد مصراوي إقبالا كثيفا من العملاء، على فروع البنك الأهلي من أجل شراء شهادات الادخار مرتفعة العائد، تحسبا لإيقافها خلال الأيام المقبلة.

وقال أبو الفتوح إن الشهادات مرتفعة العائد سواء التي يصدرها البنك عن نفسه أو التي يصدرها عن بنك الاستثمار القومي جذبت 45 مليار جنيه في أقل من شهرين، منها 10 مليارات جنيه الأسبوع الماضي فقط.

وقال محمود منتصر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، إن مصرفه سيواصل غدا الثلاثاء بيع الشهادتين مرتفعة العائد 17.25% و15.25% عبر فروع البنك الأهلي المصري.

وأضاف منتصر أن البنك يدرس خفض الفائدة على الشهادتين ولكن بعد الانتهاء من الدراسة وحسم بنكا الأهلي ومصر قرارهما حول مصير الفائدة على شهاداتهما مرتفعة العائد.

وكانت البنوك الأربعة قد بدأت طرح الشهادات مرتفعة العائد في منتصف شهر فبراير الماضي، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% لأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

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