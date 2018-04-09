سنتامين: إنتاج 124 ألف أوقية من منجم السكري في الربع الأول من 2018

كتب- أحمد السيد:

ارتفع إنتاج شركة سنتامين من الذهب، بمنجم السكري في مصر، خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14%، ليصل إلى نحو 124.3 ألف أوقية، مقابل نحو 109.2 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة الصادرة، اليوم على موقعها الإلكتروني.

وبحسب نتائج أعمال الشركة، فإن غنتاجها تراجع في الربع الأول من 2018 بنسبة 19% عن الربع الأخير من 2017، نتيجة "العمل في في منطقة إنتقالية بالمنجم المفتوح قدمت معدلات إنتاج أقل من المتوقع".

وقالت الشركة إن رصيد احتياطي خام الذهب بنهاية الربع الأول من العام الحالي ارتفع إلى 4.14 مليون طن، مقابل 1.96 مليون طن بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

وتخطط الشركة لغنتاج نحو 580 ألف أوقية من الذهب خلال العام الجاري.

وكانت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية قد حصلت على 131 مليون دولار عوائد من شركة "سنتامين مصر" للتنقيب، نظير عملياتها في منجم السكري للذهب خلال عام 2017، كما حصلت نحو 21.64 مليون دولار كأرباح منذ بداية العام الحالي وحتى 6 مارس الماضي، بالإضافة الي إتاوة بقيمة 11.734 مليون دولار خلال نفس الفترة.