أسعار الذهب مستقرة عالميا وفي السوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس السبت.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند مستوى 652 جنيها وهو نفس سعر أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 559 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 745 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5216 جنيها.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب إلى أن اليوم هو العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، واستقرار سعر المعدن عند 1333 دولار للأوقية.