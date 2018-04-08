ماذا يعني وقف تنفيذ حكم "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات؟

كتبت- ياسمين سليم:

أوقفت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية أقامت دعوى يوم الخميس الماضي، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وكان عدد من أصحاب المعاشات أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، بسبب دأب هيئة التأمينات الاجتماعية، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير.

ويستفيد من هذا الحكم كل الذين خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى الآن.

ماذا يعني الحكم؟

ووفقا لما قاله منير سليمان، مسؤول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، فإن الحكم يعني وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري "بشكل مؤقت".

وأضاف أن الاتحاد أقام دعوى للطعن على قرار محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، وقررت المحكمة اليوم نظر أول جلسة للطعن في يوم 27 مايو المقبل.

ووفقا لسليمان، فإن "محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بوقف الحكم، نظرا لأن الحكم صدر بالأساس من محكمة القضاء الإداري، ولجوء الحكومة لها لكسب مزيد من الوقت وعدم تنفيذ الحكم".

ويدرس الاتحاد حاليا تقديم استشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لاستمرار تنفيذ حكم إلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، على اعتبار أنها المحكمة المختصة وهي التي أصدرت الحكم في بدايته، وفقا لسليمان.

وأضاف: "الأمر لا يزال تحت الدراسة، ولم نحدد بعد ماذا سنفعل حتى الآن".

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