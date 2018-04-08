اتحاد الغرف العربية: خطة لرفع كفاءة العمال وشبكة إلكترونية لسوق العمل

كتب - مصطفى عيد:

قال خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إنه تم وضع خطة عمل بالتعاون بين الاتحاد ومنظمة العمل العربية لوضع الآليات المطلوبة لتدريب ورفع كفاءة العمال.

وبحسب بيان للاتحاد اليوم الأحد، تشمل خطة العمل وضع توصيف معياري للوظائف، وإقامة شبكة إلكترونية لسوق العمل العربي أو ما يطلق عليه بورصة العمل من أجل ضمان تكافؤ الفرص وعدم وجود انحرافات في قيمة ما يدفع للعامل المؤدي لنفس الخدمات وبنفس المهارة.

وجاء ذلك عقب ختام جلسة الاجتماع رقم ٣٥ للجنة الدائمة لشؤون العمل في اتحاد الغرف العربية بحضور ممثلي ووفود الدول العربية، وفقا للبيان.

وأضاف حنفي أن الخطة تستهدف التعويل على قطاع أصحاب الأعمال بالدول العربية لسد الفجوة في قطاع العمل العربي لما للقطاع الخاص من مساهمة في الناتج المحلي، ومعدلات التوظف بالدول العربية بنسبة تتراوح ما بين ٧٠ و ٨٠%.

وذكر حنفي أن الخطة تستهدف تولي قطاع الأعمال العربى تقديم الدعم لقطاع العمال لرفع كفاءتهم التقنية والمهنية ببرامج تدريبية من شأنها تمكين العمال من التحول من مجال لمجال آخر من خلال اكتساب مهارات مختلفة، وكذلك مواكبة المتطلبات التكنولوجية التي تستوجبها الثورة الصناعية الرابعة.

واختار الاتحاد خليفة الكعبي ممثل اتحاد غرف الإمارات العربية المتحدة رئيسا للجنة الدائمة لشؤون العمل في اتحاد الغرف العربية، والذي يأتي اجتماعها في إطار الدورة الـ 45 لمؤتمر العمل العربي والذي تستضيفه مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقال حنفي إنه استعرض خلال اجتماع اللجنة تقرير منظمة العمل العربية الذي يشير للوضع الاقتصادي الراهن بالدول العربية خاصة بعد أزمة النفط، والأزمات السياسية الراهنة.

كما يشير التقرير إلى التغيرات الديموجرافية بالوطن العربي التي أدت إلى تغيرات في خصائص سوق العمل العربي من تزايد العرض من العمالة، وتغير متوسطات الأعمار، الأمر الذي أعطى الفرصة لأصحاب العمل للانتقاء وهو ما يخلق ضغوطا على قطاع العمال بالدول العربية.