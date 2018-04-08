وزارة الهجرة تعلن عن طرح شهادة "أمان" للمصريين في الخارج الثلاثاء المقبل

كتبت- منال المصري:

تعقد وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرا صحفيا، بعد غد الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للبنك الأهلي المصري، للإعلان عن طرح شهادة أمان المصريين للمغتربين في الخارج.

وسوف تعلن الوزيرة نبيلة مكرم، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتوفير الشهادة للمصريين العاملين في الخارج، بحسب بيان حصل عليه مصراوي من الوزارة.

ويحضر المؤتمر رؤساء البنوك الوطنية الأربعة المشاركة في طرح الشهادة وهي البنك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والزراعي المصري.

وبدأت البنوك الأربعة طرح شهادة "أمان المصريين" بداية الشهر الماضى، تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

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