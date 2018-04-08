تقرير: 24% زيادة في الاستثمارات الخاصة بمصر خلال النصف الأول

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، زيادة حجم الاستثمارات المحلية الخاصة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 24.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016-2017.

وبحسب التقرير الشهري للوزارة "مارس 2018"، الصادر اليوم الأحد، بلغت الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي 2017-2018 نحو 186.1 مليار جنيه مقابل 149.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وشهدت الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الفترة من يوليو - ديسمبر من عام 2017-2018 زيادة بنسبة 52.8%، حيث بلغت نحو 353 مليار جنيه مقابل نحو 231 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016-2017.

وتستهدف الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، والتي أعلنتها وزارة التخطيط في يوليو الماضي، استثمارات كلية بقيمة 646 مليار جنيه بما يمثل 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 530 مليار جنيه استثمارات متوقعة للعام الماضي بنسبة 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ نصيب استثمارات القطاع الخاص المستهدفة خلال العام المالي الحالي 358 مليار جنيه بنسبة 55% من إجمالي الاستثمارات.

وكانت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي الخميس قبل الماضي، أظهرت تراجع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تم ضخه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016-2017.