198 مليون جنيه حصيلة 3 بنوك من شهادة "أمان" في 5 أسابيع

كتبت- منال المصري:

باعت بنوك الأهلي، والقاهرة، والزراعي المصري، نحو 140 ألف شهادة "أمان المصريين" بقيمة إجمالية وصلت إلى 198 مليون جنيه بعد مرور 5 أسابيع من إصدارها.

وبدأت البنوك الثلاثة وبنك مصر في الرابع من مارس الماضي بيع شهادة أمان المصريين بالتعاون مع شركة مصر للتأمين "حياة"، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تغطية تأمينية علي العمالة المؤقتة.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك باع أكثر من 35 ألف شهادة بقيمة تجاوزت 51 مليون جنيه بعد مرور 5 أسابيع من طرح الشهادة.

وأضاف أن البنك تلقى 500 ألف طلب من الشركات والمؤسسات لإصدار شهادة أمان للعاملين، وجاري جمع البيانات تمهيدا لإصدار الشهادات.

وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك باع 90 ألف شهادة بقيمة 129 مليون جنيه منذ طرح الشهادة في الرابع من مارس الماضي.

وأضاف لمصراوي أن هناك طلبات على الشهادة تحت التنفيذ لإصدار 105 آلاف شهادة.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، لمصراوي، إن حصيلة البنك من بيع شهادات أمان وصل إلى 18 مليون جنيه عن 15 ألف شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

ويستطيع أي شخص مصري داخل البلد شراء الشهادة بالرقم القومي فقط، سواء كان عميلا للبنك أو غير عميل، ويتم فتح حساب بدون مصاريف إدارية وكما يحظى العميل بالتغطية التأمينية من ثاني يوم من شراء شهادة "أمان"، وفقا لقواعد الشهادة.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

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