استقرار الأرز وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار العدس والأرز، مع بداية تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر كيلو الفول والسكر.

ويقدم مصراوي أسعار السلع الأساسية في السوق، وفقا لموقع مجلس الوزراء، الأحد من كل أسبوع، ويعتمد المجلس على متوسط الأسعار القطاعي للسلع ما بين أقل المحافظات سعراً وأعلاها على مستوى الجمهورية، بحسب الموقع.

واستقر سعر كيلو العدس عند نفس أسعار الأسبوع الماضي وفقا للموقع، ليتراوح بين 13 و46 جنيها للكيلو، كما استقر سعر الأرز السائب عند 6.5 و10جنيهات، والأرز المعبأ بين 6.5 و 13 جنيها للكيلو.

وتراجع سعر كيلو الفول جنيهين، ليتراوح بين 9 و 30 جنيها، وارتفع سعر كيلو السكر جنيهين ليتراوح بين 7.25 و12 جنيها، وفقا لموقع معلومات مجلس الوزراء.

وفيما يلي أسعار السلع تبعا لما وردت على الموقع:

الحبوب والسلع الأساسية

الأرز السايب بين 6.5 و10 جنيهات للكيلو.

الأرز المعبأ بين 6.5 و13 جنيها للكيلو.

الفول بين 9 و30 جنيها للكيلو، بزيادة جنهيين.

العدس بين 13 و46 جنيها للكيلو.

الدقيق بين 5.75 و11.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 3.5 جنيه.

السكر بين 7.25 و12 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين.

الشاي بين 70 و91 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيه.

السمن الصناعي بين 17 و28 جنيها للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات.

السمن البلدي بين 70 و150 جنيها للكيلو، بارتقاع 10 جنيهات.

زيت عباد الشمس بين 16و25 جنيها للتر، بانخفاض 4 جنيهات.

المكرونة بين 3.75 و13 جنيها للكيلو، الحد الأدنى تراجع 3.25 جنيه.

البيض بين 30 و45 جنيها للكرتونة، بانخفاض 5 جنيهات.

اللحوم والدواجن

الكندوز بين 90 و185 جنيها للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات.

الضأن بين 110 و220 جنيها للكيلو.

البتلو بين 90 و260 جنيها للكيلو، وتراجع الحد الأدنى للكيلو 20 جنيها.

الدواجن البيضاء بين 22 و34 جنيها للكيلو بانخفاض جنيهين.

الدواجن البلدي بين 30 و45 جنيها للكيلو.