وزير الصناعة: وفد مستثمرين مصريين مغتربين بالإمارات يزور مصر قريبا

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن وفدا من المستثمرين المصريين المغتربين الإمارات سيزور مصر قريبا للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في إطار خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي،

وأضاف الوزير في بيان اليوم الأحد، أن هذه الزيارة تعد تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لترويج الخريطة الاستثمارية الصناعية، وإشراك المصريين بالخارج في تنمية الصناعة الوطنية.

ووفقا للبيان، ساهمت جهود الوزارتين في تنظيم لقاء موسع بين وفد هيئة التنمية الصناعية المشارك بفعاليات ملتقى الاستثمار السنوي بإمارة دبى برئاسة أحمد عبد الرازق والمغتربين المصريين بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هذا اللقاء استهدف اطلاع المغتربين المصريين بدولة الإمارات على كافة التفاصيل المتعلقة بخريطة الاستثمار الصناعي، حيث تم استعراض أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لتحديد المشروعات المستهدفة وبدء اجراءات التنفيذ .

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، في البيان، إلى أن اللقاء تناول أيضا أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتبسيط منظومة الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص الصناعية واقتصار منحها على جهة واحدة فقط وهي هيئة التنمية الصناعية بدلا من 11 جهة فى القانون القديم.

وكذلك اختصار مدة منح الترخيص من 634 يوما وفق القواعد السابقة إلى 7 أيام للصناعات غير الخطرة و30 يوما للصناعات الخطرة، فضلا عن تيسير الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 28 مليون متر مربع أراضى صناعية خلال العامين الماضيين مقابل 9.5 مليون متر مربع خلال الفترة من 2007 وحتى 2015،