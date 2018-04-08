الإحصاء: العجز التجاري يرتفع 4% في يناير للشهر الثاني على التوالي

كتبت- إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن قيمة العجز في الميزان التجاري ارتفعت بنسبة 4% خلال شهر يناير الماضي، إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في يناير 2017.

وارتفع عجز الميزان التجاري بذلك للشهر الثاني على التوالي.

وأضافت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 7% في يناير الماضي مسجلة 2.15 مليار دولار، نتيجة زيادة صادرات، (منتجات البترول بنسبة 174.9٪، والصابون ومحضرات التنظيف بنسبة 31.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 5.7٪، ومنتجات ألبان بنسبة 9.7٪).

وفي المقابل تراجعت صادرات بعض السلع في يناير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وأهمها (أسمدة بنسبة 35.5٪، البترول الخام بنسبة 18.6٪، وبرتقال طازج بنسبة 7.9 ٪، ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 4.8٪ ).

وبحسب النشرة ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 5.1٪ إلى 5.8 مليار دولار في يناير مقابل 5.5 مليار في نفس الشهر من العام الماضي، نتيجة زيادة واردات بعض السلع، مثل (مواد أولية من حديد أو صلب 34.8٪ ، وقمح 20.2٪ ، ولدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك " 19٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع مثل (منتجات البترول بنسبة 10.2٪، وزيوت مكرره بنسبة 8.8٪، وذرة بنسبة 3.2٪ ، ومواد كيماوية عضوية وغيرعضوية بنسبة 2.7٪).