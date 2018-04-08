بنوك: ماكينات الصراف الآلي تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة شم النسيم

كتبت- منال المصري:

بدأت البنوك العاملة في مصر الاستعداد لإجازة عيد القيامة وشم النسيم، بتغذية ماكينات الـ ATM، بكامل طاقتها لتكون جاهزة لاستقبال العملاء على مدار 24 ساعة، بحسب ما قاله مسؤولو بنوك لمصراوي.

وقال البنك المركزي في بيان الخميس الماضي، إن اليوم وغدا إجازة "بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

و تأتي هذه الإجازة عقب يومي الجمعة والسبت، وهما العطلة الرسمية للبنوك.

وقال مسؤلون مصرفيون لمصراوي إن ماكينات الصراف الآلي تعمل بكامل طاقاتها القصوى لتقديم خدمات السحب والإيداع للعملاء، على مدار 24 ساعة يوميا في إجازة شم النسيم، وذلك مع إغلاق البنوك أبوابها لمدة 3 أيام متتالية الأسبوع الجاري.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يعمل بشكل منتظم على تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي على مستوى المناطق المختلفة بهدف تلبية احتياجات العملاء من خدمات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة .

ويراقب البنك على مدار اليوم استمرار جودة عمل ماكينات الصراف الآلي والتأكد من عدم وجود أي أعطال مفاجئة تؤدي إلى خروج الماكينة عن العمل وكذلك مراقبة مستوى النقدية.

وقال أبو الفتوح إنه في حال اقتراب نفاذ النقدية بالماكينة يسرع البنك بتغذيتها سواء من خلال موظفي البنك أو إحدى شركات نقل الأموال للحفاظ على الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية أيام الإجازات عبر ماكينات الصراف الآلي.

وقال محمد شوقي، مدير عام الأنظمة التكنولوجية بأحد البنوك الخاصة، إن البنك مع كل إجازة أعياد أو مناسبة يرفع عمل ماكينات الصراف الآلي على مستوى المحافظات المختلفة.

وبحسب شوقي فإن البنك يعمل على تغذية الماكينات بالحد الأقصى للنقدية، وفي بعض المناطق التي تتميز بزيادة الكثافة السكنية يعمل البنك على تغذية الماكينة أكثر من مرة في اليوم الواحد من خلال شركة نقل الأموال.

وقال ناصر محمد، مدير فرع بأحد البنوك العامة، إن ماكينات الصراف الآلي ترسل بعض إشارات التنبية تحذر من اقتراب نفاذ النقدية وذلك عبر جهاز لاسلكي يتم إيصاله بكل ماكينة صراف مع مدير الفرع التابع له.

وبحسب محمد فإن جميع الماكينات يتم تأمينها بالكامل على مدار أيام الإجازة تحسبا لوقوع أي اعتداء عليها أو وقوع أية أعطال طارئة.

ومن المقرر أن تعود البنوك للعمل يوم الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء الإجازة.