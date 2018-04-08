اليوم.. إجازة في البنوك والبورصة بمناسبة عيد القيامة

كتب - مصطفى عيد:

يتعطل العمل في البنوك والبورصة اليوم وغدا بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم، لتستكمل إجازة مدتها 4 أيام منها يومين عطلة أسبوعية.

وقال البنك المركزي في بيان الخميس الماضي، "بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين 8 و9 أبريل 2018".

وأضاف أن البنوك سوف تستأنف عملها صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018.

وكانت إدارة البورصة المصرية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، تعطيل العمل بالسوق يومي الأحد والإثنين المقبلين لنفس المناسبة، على أن تستأنف نشاطها اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.