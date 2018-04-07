الثلاثاء.. القرية الذكية تستضيف ملتقي "IDEA" لتكريم 100 باحث ومخترع

كتب - مصطفى عيد:



تستضيف القرية الذكية، يوم الثلاثاء المقبل، ملتقي ومعرض "IDEA" العلمي والمنتظر أن يجمع عددا من شباب مصر من المبتكرين والباحثين في مختلف المجالات العلمية للكشف عن ما توصلوا إليه من ابتكارات واختراعات علمية تعتمد على التطور التكنولوجي، بحسب بيان من الشركة المنظمة.



ووفقا للبيان، من المتوقع أن يشهد الملتقى تكريم 100 باحث ومخترع مصري.



ويفتتح الملتقي والمعرض عدد من قادة ومسئولي الحكومة، على رأسهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، والدكتور هاني الناظر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم "إيجاز"، بالإضافة لعدد آخر من مسئولي البحث العلمي، وقادة الجامعات المصرية.



ويأتي التجمع العلمي الابتكاري "المصري - الصيني" بالتعاون بين شركة "INFINIX" الصينية، إحدى الشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا الهواتف الذكية المحمولة، والتابعة لشركة "TRANSSION HOLDINGS"، والمؤسسة المصرية لتبسيط العلوم "إيجاز".



وبحسب البيان، ينظم ملتقى ومعرض "IDEA" شركة سيف التحيوى ميديا.