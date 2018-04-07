أسعار الذهب تستقر في مصر خلال تعاملات السبت

كتب - مصطفى عيد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها يوم أمس الجمعة، رغم ارتفاعها عالميا أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 652 جنيها وهو نفس سعر أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 559 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 745 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5216 جنيها.

وعالميا ارتفع سعر أوقية الذهب خلال تعاملات أمس الجمعة بنحو 6 دولارات، لتصل إلى 1333 دولار، وهو ما أرجعته وكالة رويترز إلى المخاوف من حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين، وبعد أن جاء بيانات الوظائف الأمريكية أضعف من المتوقع.