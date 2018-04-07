بسبب ترامب.. أغنى رجل في العالم يخسر 3.7 مليار دولار خلال 24 ساعة

كتب - مصطفى عيد:

خسر رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس حوالي 3.7 مليار دولار أمس الجمعة، بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، بعد تراجع أسهم شركته العالمية أمازون بنحو 3.2% خلال جلسة أمس في البورصة الأمريكية.

وجاءت خسارة أسهم الشركة على إثر هجوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الممارسات التجارية والضريبية للشركة خلال الأيام الأخيرة، وذلك عبر سلسلة من التغريدات والبيانات العامة، بحسب تقرير لبلومبرج.

وخسرت بذلك أسهم الشركة 2.91% من قيمتها على مدار الأسبوع الماضي الذي شهد الأزمة بينها وبين ترامب.

ويتصدر بيزوس، قائمة أغنى رجل في العالم بثروة قيمتها 118 مليار دولار، وفقا لمؤشرات بلومبرج.

وقالت بلومبرج إن هناك تكهنات بأن هجوم ترامب على الشركة يرجع إلى قلقه من ملكية بيزوس لصحيفة واشنطن بوست التي تشهد تغطيتها الإخبارية له ولإدارته نقدا وحدة.

إلا أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوشين قال للوكالة، إن هجوم ترامب على شركة أمازون ليس له علاقة بتغطية واشنطن بوست لأخبار البيت الأبيض.

وقال منوشين إن أمازون سيطرت على تجارة التجزئة في أمريكا، وأوقفت عددا كبيرا من تجار التجزئة عن العمل، وهو ما يركز عليه الرئيس ترامب.

وبشكل عام أغلقت بورصة وول ستريت الأمريكية أمس على انخفاض بأكثر من 2%، حيث أنهى داو جونز جلسة التداول منخفضا 2.34%، إلى 23932.76 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.19%، ليغلق عند 2604.47 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 2.28% خلال جلسة أمس، إلى 6915.11 نقطة، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي ذلك بعد أن زادت المخاوف مرة أخرى بنشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، إثر تلويح ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار، بعد رد انتقامي من الصين على خطوته السابقة بفرض رسوم على واردات الألومنيوم والصلب.