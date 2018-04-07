كيف تأثرت أسعار الدواجن والأسماك واللحوم بأعياد القيامة وشم النسيم؟

كتبت - شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الدواجن مع بداية احتفالات عيد القيامة، بينما استقرت أسعار الأسماك نتيجة إقبال المستهلكين على شراء الفسيخ والرنجة في احتفالات شم النسيم، وفقا لتجار تحدثوا لمصراوي.

ويحتفل المصريون الأقباط غدا الأحد بعيد القيامة، ويليه احتفالات شم النسيم.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن أسعار الدواجن ارتفعت إلى 26 جنيها للكيلو، مقابل 24 جنيها في المزرعة، مع بداية احتفالات عيد القيامة وانتهاء صيام الأقباط.

ووفقا للسيد، فإن أسعار الدواجن ارتفعت لتصل إلى المستهلك بنحو 30 جنيها للكيلو، وترتفع أكثر من ذلك قليلا في محافظات الصعيد.

وتوقع السيد أن تتراجع أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة مع انتهاء احتفالات عيد القيامة.

ومع اقتراب شم النسيم، استقرت أسعار الأسماك، وفقا لما قاله طارق فهمي عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية.

وقال فهمي، إن سعر كيلو البوري يتراوح بين 20 و22 جنيها، ويصل للمستهلك بنحو 25 جنيها للكيلو، أما البوري فيترواح بين 30 و35 جنيها للكيلو على أن يصل إلى المستهلك بحد أقصى 40 جنيها للكيلو.

وأرجع فهمي، استقرار أسعار الأسماك، إلى إقبال المستهلكين على شراء الرنجة والفسيخ، احتفالا بعيد شم النسيم، مع ضعف الإقبال على شراء الأسماك بشكل عام في ظل احتفالات الأقباط بأعيادهم.

واستقرت كذلك أسعار اللحوم، حيث أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين عدم تأثر اللحوم بعيد شم النسيم أو القيامة.

وقال وهبة إن أسعار اللحوم تتراوح بين 130 و150 جنيها للكيلو، لتستقر عند نفس مستواها منذ بداية العام.