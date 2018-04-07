بنك بلوم يوقف إصدار الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت مؤقتا

كتبت- منال المصري:

قال أحمد خطاب، مدير عام الائتمان ببنك بلوم مصر، إن البنك قرر إيقاف تلقي أي اكتتابات جديدة في الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت، حتى اجتماع لجنة الأصول والخصوم الثلاثاء المقبل لحسم مصير الفائدة على الشهادة والودائع وحسابات التوفير.

وبحسب ما قاله خطاب لمصراوي فإن البنك سيحسم سعر الفائدة خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، بعدما قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% يوم الخميس قبل الماضي، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.

وقال خطاب إن الفائدة على الاقتراض هبطت 1% لارتباطها بأسعار الكوريدور بالبنك المركزي.

وفي أعقاب الخفض الأول لسعر الفائدة قرر بنك بلوم خفض الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 1% لتتماشى مع قرار البنك المركزي، لتسجل بين 13 و13.5% حسب دورية صرف العائد.

وكان البنك المركزى قرر خفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف فبراير الماضي وهو ما يعد أول هبوط للفائدة من نوفمبر 2016.