مصدران: استقالة عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر

كتبت- منال المصري:

قال مصدران ببنك البركة مصر إن عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة البنك تقدم باستقالته للجمعية العمومية للبنك الشهر الماضي.

وقال المصدران اللذان تحدثا لمصراوي، إن قرار يوسف بالاستقالة يأتي تحسبا لصدور قواعد الحوكمة من البنك المركزي والتي ستمنع تولي رئيس البنك السلطة أكثر من فترة زمنية 9 سنوات.

وينتظر العاملون بالمجال المصرفي قواعد الحوكمة التي سيصدرها البنك المركزي قريبا، والتي تنظم العمل بالبنوك في إطار من الشفافية.

وتظهر بيانات مجلس إدارة البنك على موقعه الإلكتروني الرسمي، عدم وجود اسم يوسف ضمن قائمة مجلس الإدارة.

ويوسف، هو بحريني الجنسية، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، ونائب رئيس مجلس الإدارة في بنك البركة الإسلامي والذي يتخذ البحرين مقرًا له.

وبحسب المصدران بالبنك، فإن الجمعية العمومية رشحت أكثر من اسم للبنك المركزي للموافقة على تولي أحدهم منصب رئيس مجلس إدارة البنك، خلفا لعدنان يوسف.

ورفض المصدران ذكر الأسماء التي رشحتها الجمعية العمومية، لتولي المنصب.

"ولا يزال البنك ينتظر موافقة البنك المركزي للإعلان عن الرئيس الجديد للبنك"، بحسب قولهما.

وقررت الجمعية العمومية للبنك الشهر الماضي، الإبقاء على أشرف الغمراوي، في منصبه كرئيس تنفيذي ونائب لرئيس مجلس إدارة البنك.

وقال المصدران إن الجمعية العمومية، اختارت سامي فتحي، الذى يشغل عضو مجلس إدارة بنك البركة معاونا للرئيس التنفيذي.

وبدأ بنك البركة في مزاولة أعمالة وأنشطته المختلفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية منذ أكثر من عشرين عاماً في مصر.

ويبلغ عدد فروع البنك حالياً 27 فرعا موزعة على كبرى المحافظات والمدن المصرية الرئيسية، بالإضافة إلى مكاتب لاستبدال العملة الأجنبية، كما يستعد البنك لإنشاء 5 فروع أخرى بمناطق مخلتفة في مصر.