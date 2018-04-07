الأسمنت ينخفض إلى ألف جنيه للطن.. وتوقعات بمزيد من التراجع

كتبت- شيماء حفظي:

شهدت أسعار الأسمنت تراجعا ملحوظا منذ بداية الشهر الجاري، مع زيادة المعروض من المنتج، إلى جانب تراجع الطلب.

وقال تاجران لمواد البناء، لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إن سعر طن الأسمنت انخفض لأقل من ألف جنيه للمستهلك، بعدما وصل سعره إلى 1250 جنيهاً الشهر الماضي، لتبلغ قيمة الانخفاض نحو 250 جنيهاً.

وقال حسن علي، عضو شعبة مواد البناء، بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ"مصراوي" إن سعر طن الأسمنت تراجع بنحو 250 جنيهاً ليتراوح السعر بين 950 جنيها وألف جنيه للمستهلك، على مستوى جميع الشركات المنتجة للأسمنت.

"أخذت أسعار الأسمنت اتجاه الهبوط خلال الشهر الجاري لتسجل أقل من ألف جنيه بعدما وصلت إلى 1400 جنيه للطن، نتيجة عودة بعض المصانع التي كانت متوقفة للعمل، حيث كان توقفها سبباً في الأزمة"، بحسب عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.

وكانت عودة مصنع العريش للأسمنت ساهمت في زيادة المعروض تدريجياً من المنتج في السوق، وهو ما دفع الأسعار للتراجع مع نهاية الشهر الماضي، بحسب ما قاله أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية في بيان آخر مارس.

كما يرى حسن علي، أن تراجع الطلب على الأسمنت، تزامنا مع وفرة المعروض من الأسمنت في السوق، دفع الشركات إلى خفض أسعار الطن للمساعدة على إنعاش السوق.

ويتوقع عبدالعزيز قاسم، استمرار انخفاض أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة، مع زيادة الإنتاج المعروض في السوق.

وقال لمصراوي "مع بداية الإنتاج في مصنع أسمنت بني سويف التابع للقوات المسلحة، بشكل كامل سيزيد المعروض خاصة أن الطاقة الإنتاجية للمصنع مرتفعة، وموقعه متميز وقريب من الدلتا والصعيد، وسيضخ إنتاجه في العاصمة الإدارية".

وكانت أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الشهور الأولى من 2018 لتتجاوز مستوى ألف جنيه للطن لأول مرة، ثم قفزت مرة أخرى خلال مارس الماضي.