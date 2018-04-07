شنايدر إليكتريك: تصنيع أحدث أنظمة لوحات توزيع الكهرباء في مصر

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت شنايدر إليكتريك، المتخصصة في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، في بيان اليوم السبت، "تصنيع أحدث أنظمة لوحات توزيع الكهرباء في مصر من طراز Acti 9، بمواصفات عالمية".

وقالت الشركة إن ذلك يأتي "في إطار خطة الحكومة المصرية لزيادة تصنيع المنتجات العالمية في مصر".

وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مسئولية شنايدر إليكتريك تجاه السوق المصري، وتدعيم المشروعات القومية الكبرى في مصر مثل حقل الغاز ظهر، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وزيادة نسبة التصنيع المحلي للمنتجات العالمية".

وقال وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، إن "تصنيع معدات شبكات توزيع الكهرباء في مصر بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية، سيساهم في ارتفاع الميزان التجاري لصالح الدولة والنهوض بالصناعة الوطنية".

وتساهم إجراءات الدولة لترشيد الاستيراد ومحاولات إحلال الإنتاج المحلي مكانه، إلى جانب تراجع سعر العملة، في تشجيع الشركات في العديد من القطاعات لمحاولة التصنيع والاستثمار في مصر كبديل عن تصدير منتجاتها من الخارج لعملائها في البلاد.

وأضاف شتا أن الشركة ستتضاعف خطوط إنتاجها في مصنع شنايدر إليكتريك الإقليمي بمدينة بدر خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة التعاون مع الشركات المصرية بتصنيع منتجاتها فى مصر طبقا للمواصفات العالمية.

وتعد شنايدر واحدة من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، حيث بلغت إيرادات الشركة في العام قبل الماضي نحو 25 مليار يورو.