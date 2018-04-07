إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الروسي برئاسة سحر طلعت مصطفى

كتبت - إيمان منصور:

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الروسي لمدة 3 سنوات برئاسة سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

وشمل التشكيل الجديد للمجلس، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت، عضوية كل من حلمي على عيسي شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية، وعمرو حسن سليمان شركة لادا إيجيبت، وهاني محمود أمين شركة النساجون الشرقيون انترناشيونال، وهشام سمير النجار شركة دالتكس للحاصلات الزراعية.

كما تضمنت عضوية المجلس أشرف خالد داود شركة سوناك الأهلية للحاصلات الزراعية، وكريم سامي غبور شركة "MCV" لصناعة وسائل النقل، ومحمد إبراهيم

كامل شركة اروماتيك انترناشونال، وبيتر مكرم مهنا شركة جلوبال نابي للصناعات الدوائية، وعز الدين حسن شركة جودة للحاصلات الزراعية، وحسن عصام علام شركة أبناء حسن علام للمقاولات.

وتضمن المجلس أيضا عضوية مصطفى عبد العظيم خليل شركة رويال مانتا ترافل، وجورج الببلاوي شركة الجزيرة ترافل، ومحمود فراج شركة كابيتال الكويتية، ومحمد علي عبد الفضيل شركة فينوس انترناشيونال، وإيهاب أحمد مكاوي بنك مصر، وعلاء الدين عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.

وتضمن قرار الوزير في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريرا دوريا نصف سنوي متضمنا ما قام به المجلس من نشاط، وأهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الروسية إلى مصر.

وقال الوزير إن إعادة تشكيل المجلس تستهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا، حيث حققت الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسي العام الماضي زيادة بنسبة 35% حيث بلغت قيمتها نحو 504.6 مليون دولار عام 2017 مقارنة بنحو 374.1 مليون دولار خلال عام 2016.

وأضاف الوزير أن تخطي الصادرات المصرية للسوق الروسي حاجز الـ 500 مليون دولار يمثل خطوة مهمة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وروسيا.

وذكر أن اتفاق التجارة الحرة المزمع بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول "خاصة في ظل تمتع السلع والمنتجات المصرية بقبول وتنافسية مرتفعة بهذه الأسواق".

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، دول روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان.

وقال قابيل إن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في روسيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أهمية الدور الذي سيقوم به المجلس في تعظيم وزيادة العلاقات المشتركة خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين.