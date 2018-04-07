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غدا.. إجازة رسمية في البنوك والبورصة بمناسبة عيد القيامة

10:58 ص السبت 07 أبريل 2018
غدا.. إجازة رسمية في البنوك والبورصة بمناسبة عيد القيامة

البنك المركزى

كتب - مصطفى عيد:

تستكمل البنوك والبورصة إجازاتها غدا وبعد غدٍ بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم، بعد عطلتها الأسبوعية أمس الجمعة واليوم السبت.

وقال البنك المركزي في بيان أول أمس الخميس، "بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين 8 و9 أبريل 2018".

وأضاف أن البنوك سوف تستأنف عملها صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018.

وكانت إدارة البورصة المصرية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، تعطيل العمل بالسوق يومي الأحد والإثنين المقبلين لنفس المناسبة، على أن تستأنف نشاطها اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

البورصة البنوك عيد القيامة إجازة عيد شم النسيم

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