وزير الاتصالات يبحث مع قيادات فودافون مصر خططها الاستثمارية بالسوق المصرية

القاهرة - (أ ش أ)

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي أن قطاع الاتصالات المصري يتميز بكونه يضم كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات والتي تعد شريكًا أساسيًا ومهمًا لتحقيق أهداف استراتيجية القطاع.

وأشاد الوزير - خلال زيارته، اليوم الجمعة، لمقر شركة فودافون مصر بالقرية الذكية، وكان في استقباله الكسندر فرومان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر ـ بعمليات التطوير بشركة فودافون مصر وسعيها نحو التوسع في أعمالها في مجالات صناعة التعهيد، وتقديم خدمات اتصالات مبتكرة للمواطنين، ورفع كفاءة الشبكات، وبناء قدرات الكوادر العاملة بها، وتوفير الحلول الخاصة بخدمات انترنت الأشياء في المدن الذكية.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به شركات الاتصالات العاملة بالقطاع في تنفيذ خطة الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتوفير خدمات تكنولوجية متطورة للمواطنين في مختلف المجالات.

وأكد أهمية الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات بما يتواكب مع التطورات العالمية في تكنولوجيا الاتصالات ويتسق مع حجم السوق المصري لتنفيذ المشروعات الكبرى في إطار خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي، مشيدًا بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التنسيق بين الشركات العاملة بالقطاع لتطوير البنية التحتية للاتصالات من أجل إتاحة خدمات اتصالات متميزة ومتطورة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وتغطية الطرق الاستراتيجية والمناطق الحدودية والنائية.

وقام المهندس ياسر القاضي بزيارة مركز تحكم الشبكة بالشركة للتعرف على تطورات خدمات الجيل الرابع وانتشار الخدمة على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان الوزارة، فقد عقد الوزير لقاءً موسعًا مع قيادات الشركة وشباب العاملين بها، بحضور مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واطلع الوزير على عرض تفاعلي قدمه فريق عمل "فودافون مصر للخدمات الدولي VSSE"، ضم أحدث ابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات وإدارة المجتمعات الجديدة والمدن الذكية عن طريق إنترنت الأشياء، وكيفية تقديم الخدمات والحلول التكنولوجية للعديد من الدول الأوروبية من خلال فودافون مصر.

ويبلغ عدد العاملين في "فودافون مصر للخدمات الدولي VSSE" للتعهيد أكثر من 5600 موظف من الكوادر الشابة يتحدثون 12 لغة مختلفة.

من جانبه، أوضح الكسندر فرومان أن فودافون استطاعت توظيف التكنولوجيا في تطوير العديد من التطبيقات الذكية والرقمية للتحول إلى مجتمع رقمي لمواكبة التغيرات العالمية، تماشيًا مع استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، كما أنها حريصة على دعم قطاع الاتصالات والاقتصاد المحلي بشكل عام سواء من خلال استثماراتها التي تخطت 45 مليار جنيه، أو ابتكاراتها التكنولوجية التي تخدم أكثر من 42 مليون عميل.

وأشار إلى أن فودافون قد تمكنت من تحقيق تطور على مستوى عملها كشبكة اتصالات بزيادة حجم استثماراتها بقيمة تتخطى 5ر9 مليار جنيه تقريبا على مدار الثلاث أعوام السابقة، وذلك لتطوير البنية التحتية للاتصالات ومواكبة إطلاق خدمات الجيل الرابع في مصر.

وقام الكسندر فرومان بالنيابة عن إدارة الشركة بإهداء درع الشركة للمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقديراً لدعمه وجهوده لتطوير وتحديث منظومة الاتصالات في مصر.