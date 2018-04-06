الدولار يرتفع واليورو يتراجع.. أسعار أهم العملات أمام الجنيه خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

تباين سعر صرف عدد من العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع لتتراجع أسعار اليورو والاسترليني أمام الجنيه اليوم، ويصعد الدينار الكويتي والدولار مقارنة بأسعار بداية الأسبوع.

وتراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع إلى 21.46 جنيه للشراء و21.71 جنيه للبيع، مقابل 21.59 جنيه للشراء و21.77 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر شراء الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، ليصل إلى 24.53 جنيه مقابل 24.67 جنيه، وارتفع سعر البيع إلى 24.90 جنيه للبيع مقابل24.87 جنيه الجمعة الماضي.

بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 58.54 جنيه للشراء و59 جنيه للبيع مقابل 58.49 جنيه للشراء و58.95 جنيه للبيع.

كما صعد أيضا سعر الدولار أمام الجنيه إلى 17.57 جيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، مقابل 17.55 جيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

ولكن سعر الريال السعودي استقر أمام الجنيه بنهاية الأسبوع عند 4.68 جنيه للشراء و4.71 جنيه للبيع وهي نفس أسعار الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، 4.78 جنيه للشراء و4.80 جنيه للبيع وهي نفس أسعاره خلال الأسابيع الماضية.

وبلغ سعر الريال القطري 4.56 جنيه للشراء و4.80 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الجمعة الماضية.