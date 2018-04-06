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بنك القاهرة يبيع 15 ألف شهادة أمان بقيمة ١٨ مليون جنيه

03:08 م الجمعة 06 أبريل 2018
بنك القاهرة يبيع 15 ألف شهادة أمان بقيمة ١٨ مليون جنيه

بنك القاهرة

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك باع 15 ألف شهادة من شهادات أمان المصريين، بقيمة 18 مليون جنيه، منذ بداية طرحها قبل نحو 5 أسابيع وحتى الآن.

وبدأت أربعة بنوك هي الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، طرح شهادة "أمان المصريين" بداية الشهر الماضى، تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

ويستطيع أي شخص مصري داخل البلد شراء الشهادة بالرقم القومي فقط، سواء كان عميلا للبنك أو غير عميل، ويتم فتح حساب بدون مصاريف إدارية وكما يحظى العميل بالتغطية التأمينية من ثاني يوم من شراء شهادة "أمان"، وفقا لقواعد الشهادة.

بنك القاهرة شهادة أمان
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