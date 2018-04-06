كيف أثرت الحرب التجارية بين أمريكا والصين على أسعار الذهب في مصر؟

كتبت- إيمان منصور:

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي، تغيرات خلال تعاملات الأسبوع بين الزيادة والانخفاض، لتستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة عند مستوياتها في بداية الأسبوع، متأثرة بتغير سعر المعدن عالميا نتيجة تخوف المستثمرين الأجانب بشأن نشوب حرب تجارية بين أمريكا والصين.

وقال نادي نجيب إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم نحو 652 جنيها مقابل 653 جنيها في بداية الأسبوع، وذلك بعد أن ارتفع إلى 659 جنيها الأربعاء الماضي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 559 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 745 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5216 جنيها، بحسب نجيب.

وأرجع نادي تغيير مستوى الأسعار بالسوق المحلي إلى الأحداث العالمية التي تؤثر على سعر المعدن عالميا، وأهمها تخوف المستثمرين الأجانب بشأن حرب تجارية بين الصين وأمريكا، موضحا أن السوق المحلي متربط بالسوق العالمي .

وعالميا، استقر الذهب اليوم الجمعة، على الرغم من أن المخاوف بشأن مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين ظلت تقدم الدعم للأسعار، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0934 بتوقيت جرينتش بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1325.6 دولار للأوقية بانخفاض 0.1% ليقبع دون المستوى المرتفع البالغ 1333.3 دولار الذي سجله في وقت سابق.

وارتفع المعدن النفيس في التعاملات الآسيوية بعد أن جدد الرئيس الأمريكي المخاوف بشأن حرب تجارية عبر اقتراحه فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 100 مليار دولار على الصين، لكن الذهب لم يتمكن من الحفاظ على تلك المكاسب مع بدء المستثمرين في التزام الحذر قبل تقرير الوظائف الأمريكية.

وكانت أسعار الذهب هبطت أمس الخميس مع تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن، بعدما أبدت الولايات والصين استعدادهما للتفاوض حول نزاع تجاري بدلا من أن يتبادلا الضربات بفرض رسوم جمركية قد تبطئ النشاط الاقتصادي في البلدين كليهما، بحسب رويترز.

وحول المستثمرون أموالا إلى أسواق الأسهم مجددا وهو ما دفع الأسهم العالمية للصعود، بينما صعد الدولار، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.