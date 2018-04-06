تنمية الصادرات: مصر ضمن "جناح الفرص" بمعرض إكسبو دبي 2020

كتبت- إيمان منصور:

قالت شرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، إن مصر ستشارك في معرض إكسبو بي 2020، من خلال تواجد الشركات المصرية بجناح كبير بالمعرض، يستهدف الترويج لمصر كواجهة استثمارية وملتقى إقتصادي متميز، بحسب بيان الوزارة.

وقالت الشوربجي، إن هناك 177 دولة من بينها مصر قد قررت المشاركة في المعرض (حتى الآن) والذي يضم 3 أجنحة رئيسية وهي (الفرص، والتنقل، والإستدامة) ويقع الجناح المصري ضمن جناح الفرص على مساحة ألف متر.

وأشارت إلى أن وجود مصر ضمن جناح الفرص جاء نتيجة للإمكانات المتوفرة لدى الشركات المصرية والتي تؤهلها لأن تكون أحد أهم الشركات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته هيئة تنمية الصادرات مع وفد اللجنة المنظمة لإكسبو 2020 برئاسة محمد شحادة نائب رئيس اللجنة والذي يزور القاهرة حاليا ، وقد شارك في اللقاء عدد من الشركات المصرية المهتمة بالمشاركة بالمعرض، حيث تتولى الهيئة مسئولية تنظيم الجناح المصري بالمعرض.

وقالت الشوربجى إنه سيتم خلال فاعليات المعرض عقد لقاءات B2B بين الشركات المصرية ونظرائها من الشركات الدولية المشاركة فى الإكسبو وهو الأمر الذي يسهم في عقد شراكات استثمارية مع هذه الشركات.

وأضافت الشوربجى أن هيئة تنمية الصادرات ستقوم بمشاركة الشركات المصرية الراغبة فى المشاركة فى تلبية إحتياجات إكسبو دبي من خلال البوابة الإلكترونية للمشتريات والتي أطلقتها إدارة الإكسبو، حيث سيتم وضع الرابط الخاص بالبوابة على البوابة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات، كما سيتم تعميم الفرص المتاحة على كافة المجالس التصديرية والشركات المصرية.

وقالت مها القرقاوي مدير عام المشاركة الدولية بمعرض إكسبو 2020 دبي قيام ما يزيد عن 20 ألف شركة من ١٣٥ دولة بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة بمشتريات المعرض حيث تم الإرساء على أكثر من 2700 عقد نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة منها بلغ 56%.

وأضافت القرقاوي أن 92 شركة مصرية قامت بالتسجيل على البوابة وهو الرقم الذي نأمل في زيادته خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى الشركات المصرية.

وقالت إن إكسبو 2020 دبي ملتزم بتخصيص 20% من إجمالي ميزانية المعرض والتي تصل إلى 5 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى قيام الجهة المنظمة في هذا الصدد بتعديل شروط مشاركة الشركات في المناقصات المتعلقة بالمشتريات لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة.

ومن شروط مشاركة الشركات في المناقصات، سريان العرض لمدة 60 يوماً بدلاً من 120، وسداد 50% من قيمة المنتجات والبضائع مقدماً وسداد 25% من قيمة الخدمات مقدماً، وإتمام السداد خلال 30 يوماً من يوم تسلم الفاتورة المعتمدة بدلا من 90 يوماً، والتخلي عن شرط سندات الضمان من خلال الحصول على شيك مصرفي من الشركة بدلا من سداد مبلغ ضمان مقدما، بحسب القرقاوي.