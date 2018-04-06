96.5 ألف جنيه للخمس نجوم.. أسعار حج الجمعيات في موسم 2018 (إنفوجرافيك)

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أمس الخميس، نتيجة قرعة حج الجمعيات، والتي شهدت أسعاره زيادة بنسبة تتراوح بين 5 و10% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وقال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، في مؤتمر صحفي أمس، إن "ارتفاع الأسعار هذا العام، جاء بسبب تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والسلع بداية من العام الجاري".

ومع بداية العام الجاري، بدأت السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الخدمات والسلع، فضلا عن رفع أسعار الطاقة.

وأعلنت وزارة التضامن أسعار برامج الحج الأربعة التي تنفذها غير شاملة ثمن تذكرة الطيران، ويشمل السعر كافة الخدمات والوجبات التي تقدم للحاج.

واعتادت الوزارة الإعلان عن أسعار البرامج شاملة تذكرة الطيران، إلا أنها أعلنت في بيان صحفي في فبراير الماضي، إن الأسعار لن تكون شاملة ثمن التذكرة، وأن شركة مصر الطيران، حددت سابقا ثمن التذكرة بـ 12.1 ألف جنيه.

وفي هذا الإنفوجرافيك يوضح مصراوي، أسعار حج الجمعيات هذا العام شاملا سعر تذكرة الطيران.

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