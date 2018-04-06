وزير التجارة يبحث سبل مشاركة مصر بمعرض إكسبو دبي 2020

كتبت- إيمان منصور:

عقد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لقاءا مع الوفد المنظم لمعرض إكسبو دبي 2020 خلال زيارته الحالية لمصر، لبحث سبل مشاركة الشركات المصرية بالمعرض، بحسب بيان للوزارة تلقى مصراوي نسخة منه.

ووفقا للبيان، استعرض اللقاء، أهم ملامح دورة المعرض المقبلة، وأبرز الاستعدادات التي تقوم بها دبي لاستضافة هذا الحدث خاصة أن إكسبو دبي 2020 يعد أول إكسبو دولي يقام فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال قابيل، إن معرض إكسبو 2020 دبي يحمل العديد من الفرص الاستثمارية للشركات المصرية الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، موضحا أنه من المخطط أن تنفق الجهة المنظمة للمؤتمر خلال العام الجاري 52مليار جنيه على أعمال البناء والإنشاءات بالإضافة إلى 2.22 مليار جنيه لعقود المشتريات العامة.

وأضاف، أن الجهة المنظمة للمعرض ستقوم بشراء 5آلاف منتج مرخص وهو ما يمثل فرصة أمام الشركات المصرية للمشاركة في توفير هذه الإحتياجات من خلال الإطلاع على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمشتريات والتى أعدتها إدارة إكسبو دبي(https://esource.expo2020du bai.ae.

وأضاف الوزير أن المعرض في دورته القادرمة يعد أكبر حدث في تاريخ إكسبو الدولي، من حيث شموله واستقطابه للزوار الدوليين، مضيفا أنه من المتوقع أن يستقطب أكثر من 200 مشارك و25 مليون زائر منهم 70% زوار دوليين، إلى جانب تزامنه مع الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي) لإقامة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد إكسبو 2020 دبي تحت عنوان "تواصل العقول وصنع المستقبل" خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021 بمشاركة أكثر من 200 جهة مشاركة تضم دول، وشركات، ومؤسسات أكاديمية، ومنظمات متعددة الأطراف، ومنظمات غير حكومية.

وقال محمد شحادة نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض إن البوابة الإلكترونية للمعرض تعد سوق إلكترونية تفاعلية لدعم تواصل الأعمال ونموها بما يمكن الشركات من التواصل، والترويج لمنتجاتها وخدماتها، والتنافس للحصول على أعمال جديدة دولياً ودخول أسواق جديدة، إلى جانب توفير فرص تعاقدات ومشتريات مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف شحادة أن الجهة المنظمة للمعرض أطلقت برنامج تحت مسمى " إكسبو لايف- شراكة وابتكار" والذي يعد برنامج للابتكار والشراكة بمنحة تصل إلى حوالي 100 مليون دولار أمريكي، لتمويل وتعزيز الحلول الإبداعية التب تسهم فى خلق مستقبل أفضل للعالم أجمع، وذلك فى إطار الرؤية الطموحة التي تتبناها إمارة دبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال إن أكثر من 2300 طلب من 136 دولة حول العالم تقدموا للمشاركة في البرنامج حيث تم إختيار 45 فكرة إبتكارية من 30 دولة من ضمنها مصر.