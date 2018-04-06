9 بنوك ترفع سعر الدولار أمام الجنيه في أسبوع خفض الفائدة

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات نهاية الأسبوع مقارنة بأسعاره الأحد الماضي، بينما استقر في بنك مصر عند نفس مستواه، تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة الرئيسية.

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

ورفع بنك كريدي أجريكول مصر سعر العملة الأمريكية إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك البركة إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وصعد أيضا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي ارتفع سعر العملة الأمريكية 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

كما ارتفع في بنك قناة السويس إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك مصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس قبل الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية، بنسبة 1% لهبط إلى 16.75% على الإيداع و17.755 على الإقراض.

وهذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة، حيث سبق له أن خفضها 1% في منتصف فبراير الماضي، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.