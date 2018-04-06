ترامب يقترح فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 100 مليار دولار على الصين

القاهرة- وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان إنه أصدر تعليمات لمسؤولي التجارة في الولايات المتحدة بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار على الواردات من الصين "في ضوء رد الصين غير العادل" في مواجهة خطوات جمركية أمريكية سابقة، بحسب وكالة رويترز.

وقال البيان الصادر يوم الخميس إن الممثل التجاري الأمريكي خلص إلى أن الصين "انتهجت مرارا ممارسات تمكنها من الحصول على الملكية الفكرية الأمريكية بشكل غير عادل".