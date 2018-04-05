البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في أسبوع وتباين بأداء مؤشراتها

(مصراوي)

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر إبريل الجاري بخسائر بلغت نحو 1.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 973 مليار جنيه مقابل 947.1 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، بانخفاض بلغت نسبته 0.1 %.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية - والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.23 % ليبلغ مستوى 17411 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 0.62% ليبلغ مستوى 866 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.01 فى المائة ليبلغ مستوى2239 نقطة، بالنسبة لمؤشرإيجي إكس 20 فسجل ارتفاعا بنحو 0.71% ليبلغ مستوى 17853 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي انخفضت لتبلغ نحو 11.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.270 مليون ورقة منفذة على 220 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.4 مليار جنيه، وكمية تداول 3.243 مليون ورقة منفذةعلى 190 الف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وفيما يتعلق بورصة النيل فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 5.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 7 ملايين ورقة منفذة على 891 عملية خلال الأسبوع.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 98.74 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 26ر1 فى المائة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 65ر69 في المائة من إجمالي تعاملات السوق،بينما استحوذ الأجانب غيرالعرب على نسبة 17.28 في المائة والعرب على 13.08 فى المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 385.67 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 12.65 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 9.9 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 806.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 34.76 فى المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.24 فى المائة وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 41ر72مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الأسبوع الحالي نحو144 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الاسبوع نحو 133 ألف سند تقريبا​