وزير قطاع الأعمال: الحكومة تعد مشروع قانون لإنشاء "صندوق سيادي"

كتبت- شيماء حفظي:

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، إن الحكوة تدرس حاليا إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي مملوك لوزارة المالية.

وأضاف في تصريحات على هامش توقيع عقد تمويل شركة كيما أسوان، إن الحكومة لم تحدد بعد الأصول التي سيتم إدخالها تحت مظلة الصندوق، مشيرا إلى أنه سيضم قطاعات متنوعة.

وكان الوزير قال في مؤتمر بدبي الشهر الماضي، إن الحكومة تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة التخطيط، قال في تصريحات صحفية، إن رأسمال الصندوق سيصل إلى حوالي 100 مليار جنيه.

ويأتي الحديث عن إنشاء الصندوق السيادي في وقت تستعد فيه الحكومة لطرح مجموعة من الشركات المملوكة لها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.