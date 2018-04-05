وزير قطاع الأعمال العام: مصر ليست بحاجة لمصنع جديد لحديد التسليح

كتبت- شيماء حفظي:

استبعد خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنشاء مصنع حديد تسليح جديد، ضمن خطة تطوير شركة الحديد والصلب المصرية.

وقال الوزير في تصريحات على هامش توقيع عقد تمويل مشروع كيما أسوان، اليوم الخميس، إن "مصر ليست بحاجة إلى مصنع حديد تسليح جديد، ولذلك أوقنا مناقصة التطوير التي كانت تتضمن إنشاء مصنع جديد".

وأوضح بدوي، أن " الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في مصر تصل إلى 11 مليون طن بينما الاستهلاك المحلي لا يزيد على 7 ملايين طن فقط".

وعن خطة تطوير شركة الحديد والصلب، قال الوزير إنه "سيتم تطوير الشركة على ما هو عليه" من خلال الدراسة الجارية حاليا لزيادة الاستفادة من خام الحديد المحلي ورفع نسبة الحديد في الخام المستخدم ورفع كفاءة الأفران.

وكان سامي عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحديد والصلب المصرية، قال في حوار مع مصراوي، الشهر الماضي، إن الشركة قررت تأجيل إنشاء مصنع جديد لحديد التسليح، والذي كان مطروحا ضمن المناقصة، والتركيز على تطوير المصنع الحالي، واستغلال خام الحديد المحلي بشكل أوسع.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، قرر في فبراير الماضي وقف مناقصة تطوير الشركة، والتي كانت تتضمن تطوير المصنع الحالي وإنشاء مصنع جديد لحديد التسليح.

وأضاف رئيس الحديد والصلب، أن الشركة تدرس حاليا عرضين من شركتين صينية وأوكرانية، لرفع نسبة الحديد في الخام الموجود بالمناجم التابعة للشركة، من أجل تعظيم الاستفادة منه بدلا من استيراد الخامات من الخارج.

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